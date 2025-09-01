韓国の賃金水準は日本より高いとされる。実際、韓国の経済はどんな状況なのか。韓国生まれの作家シンシアリーさんは「経済成長率0％台の予想が出るくらい景気は悪い。大企業と中小企業の所得格差は大きく、借金のせいで使える金がないという人も多い」という――。※本稿は、シンシアリー『韓国リベラルの暴走』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SeanPavonePhoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.