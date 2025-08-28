アメリカでチャットGPTとのやりとりが原因で16歳の息子が自殺したとして、両親が開発元のオープンAIなどを提訴しました。訴えを起こしたのは、今年4月にカリフォルニア州の自宅で死亡した男子高校生の両親です。両親は26日、チャットGPTが息子の自殺を助長したとして、開発元のオープンAIとサム・アルトマンCEOを相手取り損害賠償と再発防止策を求めて州の裁判所に提訴しました。訴状によりますと、両親は、少年がチャットGPTで自