20À¤µª¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¿ô³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤Ï¤½¤ÎÀ¸³¶¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¤òÈ¯°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤ÎÌäÂê¤Î¤¦¤Á¤Î1Ìä¤òGPT-5.2 Pro¤¬²ò·è¤·¡¢ÃøÌ¾¤Ê¿ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¿¥ª»á¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÊ¸¸¥¤Ç¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Û¤Ü¼«Î§Åª¤Ê²ò·è¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ How We Us