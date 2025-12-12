米オープンAIと動画生成AIサービス「Sora（ソラ）」のロゴ＝10月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーは11日、人工知能（AI）開発を手がける米オープンAIに10億ドル（約1550億円）を出資すると発表した。自社の主要キャラクターの使用を認める3年間のライセンス契約も締結し、AIを活用した新たなコンテンツ開発の基盤を整える。生成AIが映像制作の在り方を変えつつある中、ディズニ