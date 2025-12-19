12月11日、ウォルト・ディズニー・カンパニーはオープンAIに10億ドル（約1550億円）を出資し、3年間のライセンス契約を締結した。これまで生成AIに対し距離を置いてきたディズニーはなぜ「方針転換」したのか。なぜパートナーをオープンAIに選んだのか。エンタメ社会学者の中山淳雄さんが解説する――。写真＝iStock.com／JHVEPhoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JHVEPhoto■ディズニーとオープンAIが提携の意味2025年