OpenAIがChatGPT向けAIモデルの最新ファミリーであるGPT-5.2をリリースしました。このリリースは、サム・アルトマンCEOが2025年12月初めに社内向けに出した「コードレッド」宣言に基づくもので、 GoogleのGemini 3からの競争圧力に対応するため、コードレッド発令からわずか1カ月足らずで強行投入されたと報じられています。GPT-5.2 が登場 | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-5-2/Update to GPT-5 System Ca