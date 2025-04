OpenAIが2024年にリリースしたGPT-4oは、2025年4月下旬のアップデートで、不快なほどユーザーを持ち上げるような言動を見せるようになり、ユーザーからは「過度に迎合的」との批判が出ています。この現象の原因は、OpenAIによる最適化の問題の可能性があると、AIに詳しい作家のツヴィ・モウショウィッツ氏が論じました。Sycophancy in GPT-4o: What happened and what we’re doing about it | OpenAIhttps://openai.com/index/syc