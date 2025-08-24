石破総理が辞めない姿勢を貫く中、焦点となっているのは、臨時総裁選を求める議員らが過半数を超えるかどうかです。その意思を確認すること自体、初めての試みですが、方向性が見えてきました。【ミャクミャクとじゃれあう様子も】石破総理 「TICAD＝アフリカ開発会議」での様子3日間で34か国と首脳会談 「石破おろし」にボヤキも？20日から横浜市で3日間にわたって開催されたアフリカ諸国との国際会議（TICAD）。石破総理は、万博