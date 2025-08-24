［J2第27節 いわきFC 4-0 大分トリニータ、8月23日、福島・ハワイアンズスタジアムいわき］いわきは大分を圧倒して今季初のリーグ戦完封勝利を果たした。6月にJ1柏レイソルから育成型期限付き移籍で加入したGK佐々木雅士が好セーブを連発し、クリーンシートに大きく貢献した。やっとゼロで抑えられたこの日の佐々木は守護神という言葉を体現するような働きを見せた。いわきDF陣が粘り強いマンツーマンディフェンスで相手の勢いを封