¥á¥­¥·¥³¤È¤Î¹ñ¶­¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÊÉ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÊÆ·³¤ÎÍ×°÷/Gregory Bull/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦¥Î¡¼¥àÄ¹´±¤Ï£±£¹Æü¡¢ÆîÉô¹ñ¶­±è¤¤¤ÎÊÉ¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÉÉ½ÌÌ¤Î¹âÇ®²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÐ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Î¡¼¥à»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥á¥­¥·¥³½£¥µ¥ó¥¿¥Æ¥ì¥µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÉ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÊÉ¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅÐ¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£¤Þ