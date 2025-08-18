頑張っているのに成果が上がらない。物価上昇に見合う実質賃金が上がらない…そんな悩める人たちにお薦めなのが、「読むと人生が変わる」「爆発的に広がっているストイシズムが身につく」と話題の世界的ベストセラー『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』（スコット・ギャロウェイ著）だ。今回は、本書を「お金の本と思いきや実はキャリア形成の必読書」と評する「絶対達成コンサルタント」の横山信弘氏