「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が、１５日に今季限りでの現役引退を表明した中日・中田翔内野手について「お疲れさまでした」とねぎらった。互いにプロになってからも好勝負を繰り広げた２人だが、田中が駒大苫小牧２年時の２００５年夏の甲子園準決勝で大阪桐蔭１年の中田翔と対決。五回には田中の投じた内角高めのボールをさけた中田がマウンド方向をにらみつけ、田中が「何や、お前」と応じるシ