水族館にはさまざまな生き物がいる。その生き物たちが暮らしているのが水槽だ。海洋生物学者の泉貴人さんは「水族館の水槽の種類は山ほどある。知っておくと面白い水槽をいくつか紹介しよう」という――。※本稿は、泉貴人『水族館のひみつ 海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。■水族館の巨大な水槽は「アクリルガラス」でできている人間が水の生き物を飼うなら、必ず要るもの