¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àôµ®¿Í¡Ø¿åÂ²´Û¤Î¤Ò¤ß¤Ä ³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¿åÂ²´Û¤Î¤¤é¤á¤¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿åÂ²´Û¤ÎµðÂç¤Ê¿åÁå¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¿Í´Ö¤¬¿å¤ÎÀ¸¤Êª¤ò»ô¤¦¤Ê¤é¡¢É¬¤ºÍ×¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¡¢¿åÁå¤À¡£Î¦¾å¤ÎÆ°Êª¤È°ã¤¤¡¢¿åÃæ¤ËÀ³¤àÆ°Êª¤Ë¤Ï¡¢ÍÆ¤ìÊª¤Ç¤¢¤ë¿åÁå¤¬É¬¿Ü¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¼ÁÌä¡£¿åÂ²´Û¤Ë¤¢¤ë¿åÁå¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÕÃÏ¤Î°¤¤¼ÁÌä¡£Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾¤ê¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤¹¤®¤Æ¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ËÜ¾®Àá¤Ç¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¿åÁå¤Î¹½Â¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¿åÂ²´Û¤Î¿åÁå¤Ë²¿¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬Æ©ÌÀ¤ÊÁë¤À¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤ï¤Ê¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤¿åÁå¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Ãæ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¡Ê¡ö¡Ë¡£Æ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿åÁå¤Ê¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ê¼ù»é¡Ë¡¢²ÈÄí¤Î¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Ç»È¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹â²Á¤Ê¿åÁå¤Ï¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤ÎµðÂç¤Ê¿åÁå¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤È¤â°ã¤¦¡£
¡öÎã³°¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ä¥¢¥·¥«¡¢¥¦¥ß¥¬¥áÅù¤Î»ô°é¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿åÁå¡£ÅöÁ³¤À¤¬¡¢´ÑµÒ¤Ï¾å¤«¤éÇÁ¤¸«¤ë¤«¤é¡¢Áë¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤à¤í¤ÈÇÑ¹»¿åÂ²´Û¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¥×¡¼¥ë¿åÁå¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ËÜÊª¤Î¥×¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Îºà¼Á¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é¤Ç¤Ç¤¤¿¥¬¥é¥¹¾õ¤ÎÊª¼Á¤È¤Ç¤â¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºà¼ÁÅª¤Ë¤Ï100¶Ñ¤È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î¿åÁå¤ÎÃæ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ë¡£Îò»Ë¾å¡¢¤â¤È¤â¤È¿åÂ²´Û¤Î¿åÁå¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¬¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²Ã¹©¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¾å¤Ë½Å¤¯¡¢¤·¤«¤â°Õ³°¤È³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¶áÇ¯¤Î¿åÂ²´Û¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¤´¤È¤¯¡¢¿åÁå¤¬¤É¤ó¤É¤óµðÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Î¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Î¸ü¤ß¤Ï60¥»¥ó¥Á
¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿µßÀ¤¼ç¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼ù»é¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Î¥¬¥é¥¹¤è¤ê¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¶¯¤¯¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Ï¥¬¥é¥¹¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê²Ã¹©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µðÂç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê·Á¾õ¤Î¿åÁå¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡ª¡¡³ëÀ¾Î×³¤¿åÂ²±à¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Î2200¥È¥ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¿åÁå¤Ê¤ó¤¶¡¢¤½¤Î¶Ë¤ß¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¾ï¤Ë¤Ç¤«¤¤Áë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Î7500¥È¥ó¤Î¡Ö¹õÄ¬¤Î³¤¡×¤Î¥¬¥é¥¹Áë¤Ï¡¢¹â¤µ8.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý22.5¥á¡¼¥È¥ë¡ª¡¡ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¡¢À¤³¦ºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿åÂ²´Û¤Ë¡¢Éý40¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î¥¬¥é¥¹Áë¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½½¿ôËç¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡£¡Ö¤Û¤«¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ì¡ª¡×Åª¤Ê´¶¤¸¡¢Âç´ÏµðË¤¼çµÁ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Î·³³È¶¥Áè¡Ê¡©¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅöÁ³¤Ç¤«¤¤¿åÁå¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¿å°µ¤¬¶¯Îõ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤ÏÊ¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¡£²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤Î¸ü¤ß¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È60¥»¥ó¥Á¡ª¡¡¤³¤ì¤À¤±Ê¬¸ü¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¬¥é¥¹¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¸«Êª¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Î¤¹¤´¤µ¤À¡Ê¿åÃæ¤Ç¤ÏÊªÂÎ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¢£À±¤Î¿ô¤Û¤É¼ïÎà¤Î¤¢¤ë¿åÂ²´Û¤Î¿åÁå
¥¬¥é¥¹¤À¤±¤Ç¤É¤ó¤À¤±¸ì¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤½¤í¤½¤íÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¾¯¤·¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¢¤ì¡£
¿åÂ²´Û¤Î¿åÁå¤Î¼ïÎà¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ê¡¢½½ÇÄ°ìÍí¤²¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌÌÇò¤¤¿åÁå¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡ª
¡Âç¿åÁå
¤½¤Î±à´Û¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¿åÁå¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¿åÂ²´Û¤Î¡È´é¡É¤È¤Ê¤ë¿åÁå¡£Âç·¿¤ÎÀ¸¤Êª¤â¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¿¤¯¤Îµû¼ï¤Îº®±Ë¡Ê¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¿åÁå¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²÷¤ÊÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤«¤éµ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸¤Êª¤Ï¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
Îã¡§¡ÖÁêÌÏÏÑÂç¿åÁå¡×¡Ê¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¡Ë¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÂç¿åÁå¡×¡Ê³¤Í·´Û¡¢ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÌÊÄÅ¸«(¤ï¤¿¤Ä¤ß)¤Î·Ê¡×¡Ê»Í¹ñ¿åÂ²´Û¡¢¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹õÄ¬¤Î³¤¡×¡Ê²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¿åÁå
¢¥È¥ó¥Í¥ë¿åÁå
Âç¤¤Ê¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í¤¬ÄÌ¤ì¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤Î¹½Â¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢360ÅÙ¿å¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤¢¤¿¤«¤â³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Àè¤ÎÂç¿åÁå¤ÎÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÃæ±û¤ÎÀ¸¤Êª¤¬±ó¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ê¤¬¤ï¿åÂ²´Û¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¿åÁå¤¢¤¿¤ê¤¬ÍÌ¾¤À¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢³ëÀ¾Î×³¤¿åÂ²±à¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¿åÁå¤â¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤À¤È¸«Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î°¡¼ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿åÁå¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°ì¼þ²óÍ·¤¹¤ëµû¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
Îã¡§¡ÖÄ¬ÌÜ¤Î³¤¡×¡Ê¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¤Õ¤¯¤·¤Þ¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥óÂç¿åÁå¡×¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¿åÍ·±à¡¢ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»³ÏÑÂç¿åÁå¡×¡ÊµûÄÅ¿åÂ²´Û¡¢ÉÙ»³¸©¡Ë¤Ê¤É¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Ï¡ÖÂçÍÎ¤Î¹Ò³¤¼Ô ¥Þ¥°¥í¡×¡Ê³ëÀ¾Î×³¤¿åÂ²±à¡Ë¤Û¤«¡¢¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ä¥·¡¼¥é¥¤¥ÕÌ¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¡£
£È¾¿åÌÌ¿åÁå
°ìÈÌÅª¤Ê¿åÁå¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤Î°ìÈÖ¾å¤Þ¤Ç¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Þ¤Ç¤·¤«¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿åÁå¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¬¥é¥¹ÌÌ¤¬¿Í¤ÎÇØ¾æ¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¾å¤«¤éÇÁ¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÁå¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÈ¾¿åÌÌ¿åÁå¡×¤È¤¤¤¦¡£¿åÃæ¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡Ê¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ê¬¡Ë¼ã´³ÉÔÊØ¤À¤¬¡¢¿¿¹üÄº¤Ï¿åÌÌÉÕ¶á¤äÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬´Ñ»¡¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ã¸¿å¤Î¿åÂ²´Û¤ÎÀî¤Î¿åÁå¤ä¡¢°ë¤ÎÅ¸¼¨¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¿åÁå¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢È¾¿åÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢¥Æ¥Ã¥Ý¥¦¥¦¥ª¤Î¿åÅ´Ë¤¤ä¡¢¥¢¥í¥ï¥Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤ë¿åÂ²´Û¤â¤¢¤ë¤¾¡£
¢£¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È·¿¡×¿åÁå
¤½¸¹ç¿åÁå¡Êµ¥¼ÖÁë·¿¡¿¥¢¥Ñ¡¼¥È·¿¡Ë
Á´ÂÎÅª¤ËÂç¤¤á¤À¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ç¤Î¿åÁå¤È°ã¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤Î¾®Æ°Êª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿åÁå¡£¼ç¤Ë¡¢ÊÉÌÌ¤ËÂçÎÌ¤Î¾®Áë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¥¿¥¤¥×¡ÊÎó¼Ö¤ÎÁë¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Öµ¥¼ÖÁë·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤È¡¢ÀìÍÑ¤Î¿åÁå¼«ÂÎ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÔÆ¯·¿¥¿¥¤¥×¡Ê¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È·¿¡×¤È¸Æ¤Ö¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¿åÁå¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉý10¡Á50¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤ÈÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿åÁå¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£
º£¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¤ÏÀ¸¤Êª¤òÆ±µï¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¾®¤Ö¤ê¤Î¿åÁå¤òÂçÎÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢³Æ¿åÁå¤ËÀ¸¤Êª¤òÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë¡£³ÆÉô²°¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
´ÑµÒÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Êª¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¸Êª¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä»±©¿åÂ²´Û¤Î¡Ö¤Ø¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¸¦µæ½ê¡×¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤äÃÝÅç¿åÂ²´Û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Î¿¼³¤·Ï¤Î¿åÁå¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤µ¤ßÄ®Î©¥¨¥Ó¤È¥«¥Ë¤Î¿åÂ²´Û¤äÏÂ²Î»³¸©Î©¼«Á³ÇîÊª´Û¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤Ë¤¢¤ë½¸¹ç¿åÁå¤Ê¤ó¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¢£¥¯¥é¥²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç±Ë¤®Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ·±ËÎÏ¤¬¤Ê¤¤
¥¥¯¥é¥¤¥¼¥ë¡ÊÂÀ¸Ý·¿¡Ë¿åÁå
ºÇ¸å¤Ë¡¢É®¼Ô¤Î°ìÈÖÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¿åÁå¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥¼¥ë¿åÁå¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÂÀ¸Ý·¿¿åÁå¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤Ê¿åÁå¤À¡£
¤³¤Î¿åÁå¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È±ß·Á¤äÂÊ±ß·Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏU»ú·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿å¤ä¶õµ¤¡ÊË¢¡Ë¤òÃíÆþ¤·¤Æ¡¢°ìÄêÊý¸þ¤Ë¿åÎ®¤òµ¯¤³¤¹ÁõÃÖ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¿åÁå¤Î¼þ°Ï¤ò¿å¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¿åÁå¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¡¢¤È¤¤¤¦¤«9³ä¤¬¤¿¥¯¥é¥²¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ö¡Ë¡£¼Â¤Ï¥¯¥é¥²¤È¤¤¤¦À¸Êª¤ÏÆñµ·¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç±Ë¤®Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ·±ËÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¿åÄì¤ËÄÀ¤à¤È¤Ê¤ó¤È¡¢¼«½Å¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¯¥é¥²¤ò»ô¤¦¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤¬¿åÄì¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿åÎ®¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¡Ä¡Ä²¿¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬¼«Á³³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢³¤Ãæ¤Ï¾ï¤ËÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ö³§¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥ß¥¸¥ó¥³¤È¤«¤Î¡ÉÉº¤¦ÈùÀ¸Êª¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤È¤Ï¡ÉÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ±Ë¤²¤Ê¤¤À¸¤Êª¡É¤ò»Ø¤¹¡£¤À¤«¤é¥¯¥é¥²¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨»±¤ÎÄ¾·Â¤¬2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥Á¥¼¥ó¥¯¥é¥²¤ä¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²¤Ç¤â¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈùÀ¸Êª¤ÏÍ·±ËÎÏ¤¬¼å¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÉº¤¦ÈùÀ¸Êª¤Ï¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ï¡¢³µ¤Í´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥¯¥é¥²¤Î¿åÁå¤Î¥¬¥é¥¹Áë¤¬Â¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´Ý¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¡£°ì¸«ÊÉ¤ËËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ë¿åÁå¤Ç¤â¡¢Î¢¤«¤é¸«¤ë¤È¥¯¥é¥¤¥¼¥ë¿åÁå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£¥¯¥é¥²¤ò»ô¤¦³ÆÃÏ¤Î¿åÂ²´Û¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÄá²¬»ÔÎ©²ÃÌÐ¿åÂ²´Û¡Ê»³·Á¸©¡Ë¤Ë¤¢¤ëÄ¾·Â5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥¼¥ë¿åÁå¤Ï¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
----------
Àô µ®¿Í¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤¿¤«¤È¡Ë
³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô
1991Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡»³Âç³ØÀ¸Ì¿¹©³ØÉô¡¦³¤ÍÎÀ¸Êª²Ê³Ø²Ê¹Ö»Õ¡¢³¤ÍÎ·ÏÅýÊ¬Îà³Ø¸¦µæ¼¼¼çºË¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÀ¸Êª³Ø²ÊºßÀÒ»þ¤Ë¡¢¿·¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ó¥×¥é¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤òÌ¿Ì¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊ¬Îà³Ø¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹¡£2020Ç¯¤ËÆ±ÂçÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡¦ÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊÎ°µåÂç³Ø¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î¿·¼ïÈ¯¸«¿ô¡¢ÆüËÜ¿ÍÎòÂå¥È¥Ã¥×¡Ê24¼ï¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤ÇËá¤¤¤¿ÏÃ½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿åÂ²´Û¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥²¤µ¤ó¥é¥Ü¡×¤Ë¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¥ê¡¼¥Á³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖDr.¥¯¥é¥²¤µ¤ó¡×¡Ê¡÷DrKuragesan¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¡£
----------
¡Ê³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô Àô µ®¿Í¡Ë