¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡£ÇüÂç¤ÊÊü±Ç¸¢ÎÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬À©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¼Â¤È¤â¤ËÀ¤³¦ºÇ¶¯¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢ËÜÆü8·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£³«Ëë»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î5Ì¾¤À¡£¹â¹»»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á