±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¡ªÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ïº£µ¨¡¢¸½¾õ5Ì¾¡Ä¤¦¤Á3Ì¾¤¬¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¡×½Ð¿È¤Î¿·»þÂå¤Ø
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡£
ÇüÂç¤ÊÊü±Ç¸¢ÎÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬À©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¼Â¤È¤â¤ËÀ¤³¦ºÇ¶¯¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢ËÜÆü8·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
³«Ëë»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î5Ì¾¤À¡£¹â¹»»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡§±óÆ£¹Ò¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡§³ùÅÄÂçÃÏ¡ÊÅì»³¹â¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡§»°ãø·°¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¡Ë
¥ê¡¼¥º¡§ÅÄÃæÊË¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¡Ë
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡§¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¡Ë
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬¤Ê¤ó¤È3Ì¾¡ª
»°ãø·°¤ÈÅÄÃæÊË¤Î¡Öºí¾Â·»Äï¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ì»þÅª¤Ê°éÀ®¤ÎÀ®¸ù¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¡¢20ºÐ¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤â¡¢Ìó10²¯±ß¤È¸À¤ï¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¶¯¹ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈà¤é¤Î¡È°éÀ®ÎÏ¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ãø¡¢ÅÄÃæ¡¢¹â°æ¡¢3¿Í¤È¤â¤Ë¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÀîºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²áµî¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê¢¨¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¤â´Þ¤à¡Ë¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡£
°ðËÜ½á°ì¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë
À¾ß·ÌÀ·±¡ÊÀ¶¿åÅì¹â¡Ë
¸ÍÅÄÏÂ¹¬¡Ê¶Í°þ³Ø±à¹â¡Ë
ÃæÅÄ±Ñ¼÷¡ÊÇ£ºê¹â¡Ë
µÜ»ÔÎ¼¡ÊÃæµþÂçÃæµþ¹â¡Ë
¹áÀî¿¿»Ê¡ÊFC¤ß¤ä¤®¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥æ¡¼¥¹¡Ë
ÍûÃéÀ®¡ÊFCÅìµþU-18¡Ë
µÈÅÄËãÌé¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18¡Ë
²¬ºê¿µ»Ê¡ÊÂìÀîÆó¹â¡Ë
ÉðÆ£²Åµª¡ÊFCÅìµþU-18¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18¡Ë
ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U-18¡Ë
¶¶²¬Âç¼ù¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
¿û¸¶Í³Àª¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18¡Ë
Àîºê¤ÈÆ±¤¸J¥ê¡¼¥°¥æ¡¼¥¹¤ÎFCÅìµþU-18¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U-18¤¬2Ì¾¤º¤ÄÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎºßÀÒ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤âº£²ó¤ÎÀîºê¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
»°ãø¤Ëµ×ÊÝ¡ªÀîºê»Ô½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡ÖºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×
2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ËÜÆü15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î°ìÀï¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£