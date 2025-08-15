あの夜を境に、娘との会話は消えた。沈黙に包まれた食卓、遠ざかる心の距離。母はついにママ友に打ち明け、事実を整理する中で、「寄り添うこと」の難しさと向き合う決意をします。そして迎えた家族3人での話し合い。娘の本音が初めて語られたとき、ようやく家族は“問題”の先にある答えにたどり着きます。傷つけ合った時間の先に見えたのは、再びつながり直すための“はじまり”でした━━。『娘がお金を盗んだ話』第5話をごらん