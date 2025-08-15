富山・高岡の３１歳に感謝状道路脇の側溝（幅約３０センチ、深さ約３０センチ、水深約１センチ）にぴったり挟まって動けなくなっていた高齢女性を保護したとして、富山県警高岡署は高岡市赤祖父、会社員河口雅季さん（３１）に感謝状を贈った。河口さんは「初めてのことでパニックになったが、住民の協力が支えになった。地域や社会のつながりの大切さを実感した」と振り返った。「ホタルでも見に行こうか」。６月２１日夜、河