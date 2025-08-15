現地８月13日に開催されたのカラバオカップ（リーグカップ）の１回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するバーミンガムが、同じ２部のシェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。この試合で移籍後初ゴールを決めたのが古橋だ。開始５分、デマライ・グレイのラストパスをゴール前で落ち着いて流し込んでみせた。３年半で85ゴールを挙げた古巣セルティック専門メディア『67HAILHAIL』は14日、