「２部をめちゃくちゃにする」「信じられない」イングランド初ゴールの日本人FWに現地ファンは驚愕！「50点は決める」「DFにはまさに悪夢」
現地８月13日に開催されたのカラバオカップ（リーグカップ）の１回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するバーミンガムが、同じ２部のシェフィールド・ユナイテッドとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。
この試合で移籍後初ゴールを決めたのが古橋だ。開始５分、デマライ・グレイのラストパスをゴール前で落ち着いて流し込んでみせた。
３年半で85ゴールを挙げた古巣セルティック専門メディア『67HAILHAIL』は14日、「『セルティックが彼を崇拝するのは正しかった』バーミンガムのファンがキョウゴ・フルハシについて語る」と題した記事を掲載。「セルティックの英雄、フルハシがバーミンガムのファンを驚かせる」と伝えた。
同メディアは、記事の中で、次のようなバーミンガムサポーターの声を紹介している。
「少し落ち着きを取り戻せば、今シーズンは50ゴールを決めるだろう」
「彼が試合に慣れれば、チャンピオンシップはめちゃくちゃになる、信じられない選手だ。セルティックが彼を崇拝するのは正しかった」
「彼が調子を取り戻せば、チャンピオンシップのチームをぶっ壊すだろう。ブルーズで見た中で最も鋭いストライカーの一人だからね。明らかに才能がある」
「ここ数年でブルーズのユニホームを着た選手の中で最も速い」
「彼はディフェンダーにとってまさに悪夢そのものだ。容赦ないプレッシング、素晴らしい動きとポジショニング、別の日なら４、５ゴールを決めていただろう」
デビュー戦でもゴールに関与した30歳のストライカーは、早くもファンのハートを掴んだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古橋が決めた待望のバーミンガム初ゴール
