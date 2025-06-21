岩田智輝
大分県宇佐市出身のプロサッカー選手。1997年4月7日生まれ。Jリーグ・大分トリニータ所属。日本代表。登録ポジションはディフェンダー。
2026年7月26日
2026年5月2日
2026年3月10日
2025年8月16日
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新天地を求めた日本代表FW古橋亨梧 プレミアリーグ昇格の可能性も
Sportiva
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スタッド・レンヌから移籍の古橋亨梧 フランス1部からイングランド2部に
身長差のある相手にも緩まず向かっていく俊敏な動きはヤマネコのようだった
FOOTBALL ZONE
2025年8月15日
2025年8月14日
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リーグカップ1回戦 バーミンガムの古橋亨梧に待望の一発が飛び出しる
サッカーダイジェストWeb
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日本代表FW古橋亨梧が初ゴール「すごく嬉しいです」
SOCCER KING
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古橋亨梧が移籍後初ゴールを決める 地元メディアは7点で評価
地元メディアは「終始粘り強くプレーする姿勢はゴールに値するもの」と称賛
FOOTBALL ZONE
2025年8月9日
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古橋亨梧のゴール取り消しが物議 監督「本当にひどい」
サッカーダイジェストWeb
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古橋亨梧が開幕スタメン 現地メディア「裏への抜け出しで常に脅威に」
古橋亨梧は先発出場し、前半にループシュートでゴールネットを揺らした
FOOTBALL ZONE
2025年7月7日
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バーミンガム・シティがMF藤本寛也の獲得を発表 3人目の日本人選手
3年契約にサインし、同クラブにおける岩田智輝、古橋亨梧に続く日本人選手
FOOTBALL ZONE
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バーミンガムがMF藤本寛也を獲得 今夏の移籍市場で3人が在籍
ジル・ヴィセンテと契約満了になっており、契約期間は2028年6月30日まで
SOCCER KING