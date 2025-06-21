岩田智輝

大分県宇佐市出身のプロサッカー選手。1997年4月7日生まれ。Jリーグ・大分トリニータ所属。日本代表。登録ポジションはディフェンダー。

2026年7月26日

2026年5月2日

2026年3月10日

2025年8月16日

2025年8月15日

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