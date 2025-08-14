バーミンガム（イングランド2部）に所属する日本代表FW古橋亨梧が、初ゴールを決めた喜びを口にした。今夏にレンヌからバーミンガムに加入した古橋は、8日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第1節のイプスウィッチ戦（△1−1）に先発出場して新天地デビューを果たしていたなか、13日に行われたカラバオ・カップ1回戦のシェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）戦でも先発出場を果たした。そして