タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。今回の放送では、50代男性リスナーから届いた“初ドライブ”の思い出メッセージを紹介しました。パーソナリティの吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞この季節になると、免許を取って初めて海までドライブしたときのことを思い出します。あのとき車内で流していたKU