現在はバルセロナに所属しているロベルト・レバンドフスキが、英公共放送『BBC』のインタビューに対応。プレミアリーグ屈指の名門に近付いた過去を明かした。今月21日に37歳の誕生日を迎えるポーランド代表FWは、母国クラブから2010年にドルトムントに加入。香川真司（現セレッソ大阪）らと共に一時代を築いた後、2014年に同じドイツの強豪で、ライバルのバイエルン・ミュンヘンに活躍の場を移すと、得点力をより爆発させた。