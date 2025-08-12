フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、シーズン初戦となるアミアン戦（２−２）の遠征メンバーから外れた。降格を受けて、昨シーズンにチームトップの11ゴールを挙げた25歳は移籍が濃厚と見られていた。だが、フランスのメディアによれば、本人は新天地を求める意向だったが、退団を認めないクラブとの関係が悪化。実際、「体調不良」を理由に今夏の日本ツアーに帯同せず、自身のインスタグラ