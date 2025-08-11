サガン鳥栖は８月10日、J２第25節で愛媛FCと敵地で対戦。１−０で勝利した。決勝点が生まれたのは17分。敵陣左サイドのスローインの流れからゴール前で混戦に。雨の影響でぬかるんだピッチ状態で、ペナルティアーク内で止まったボールに素早く反応したのが西澤健太だ。右足をコンパクトに振り抜き、鋭いシュートをゴール右に突き刺した。 Jリーグの公式Xが、「激しい雨のなか、芯を捉えてゴールをこじ開ける！」と綴り