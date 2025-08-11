水たまりでも関係ない！ サガン西澤健太の鮮烈フィニッシュが話題「大雨の中でこのシュートは凄すぎ」「ガチで上手い！」
サガン鳥栖は８月10日、J２第25節で愛媛FCと敵地で対戦。１−０で勝利した。
決勝点が生まれたのは17分。敵陣左サイドのスローインの流れからゴール前で混戦に。雨の影響でぬかるんだピッチ状態で、ペナルティアーク内で止まったボールに素早く反応したのが西澤健太だ。右足をコンパクトに振り抜き、鋭いシュートをゴール右に突き刺した。
Jリーグの公式Xが、「激しい雨のなか、芯を捉えてゴールをこじ開ける！」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「ガチで上手い！」「大雨の中でこのシュートは凄すぎ」「悪天候を凌駕する素晴らしいゴール」「ナイスゴール！」「ゴラッソ！」といった声があがった。
西澤にとっては５節・RB大宮アルディージャ戦（１−０）以来の得点で、今季２点目。２試合ぶりの白星を掴んだ鳥栖は勝点を42に伸ばし、J１昇格プレーオフ圏内の６位に浮上。次節は17日に４位のV・ファーレン長崎をホームで迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】水たまりでも関係ない！西澤健太の鮮烈フィニッシュ！
決勝点が生まれたのは17分。敵陣左サイドのスローインの流れからゴール前で混戦に。雨の影響でぬかるんだピッチ状態で、ペナルティアーク内で止まったボールに素早く反応したのが西澤健太だ。右足をコンパクトに振り抜き、鋭いシュートをゴール右に突き刺した。
Jリーグの公式Xが、「激しい雨のなか、芯を捉えてゴールをこじ開ける！」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「ガチで上手い！」「大雨の中でこのシュートは凄すぎ」「悪天候を凌駕する素晴らしいゴール」「ナイスゴール！」「ゴラッソ！」といった声があがった。
西澤にとっては５節・RB大宮アルディージャ戦（１−０）以来の得点で、今季２点目。２試合ぶりの白星を掴んだ鳥栖は勝点を42に伸ばし、J１昇格プレーオフ圏内の６位に浮上。次節は17日に４位のV・ファーレン長崎をホームで迎え撃つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】水たまりでも関係ない！西澤健太の鮮烈フィニッシュ！