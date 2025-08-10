黒柳徹子（92）が10日までにインスタグラムを更新。9日に誕生日を迎えたことを報告した。黒柳は「今日は、私のお誕生日。たくさんの方に、お祝いをして頂きましたありがとうございます」と報告し、自身の姿やバースデーケーキ、花束等の写真を動画にまとめて投稿した。さらに「これからも、みんなと一緒に前へ進みます!よろしく」ファンへ向け、メッセージを伝えた。この投稿にファンからのコメントのほか、丸山桂里奈（42）から