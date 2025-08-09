横浜市のみなとみらい地区で４日夜に開かれた花火大会で海上の打ち上げ台船２隻が燃えた火災について、打ち上げを担当した日本橋丸玉屋（東京都）が９日、現時点の見解として、「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定原因」とするコメントをホームページで公表した。コメントでは、この花火の火が「台船上の資機材やほかの花火に引火し、火災を引き起こす事態に至った」と説明。打ち上げはコンピュータ制御されて