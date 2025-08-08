プレシーズンマッチで攻撃の中心であるジェイムズ・マディソンを負傷で失うこととなったトッテナム。公式の発表によると、前十字靭帯断裂の大怪我だという。同じくアタッカーであるデヤン・クルゼフスキも膝の手術の影響でシーズン開幕に間に合わないといわれており、10番ポジションが手薄になっている。『Daily mail』によると、トッテナムはマディソン、クルゼフスキに代わる新たな10番としてコモに所属するMFニコ・パスを高く評