8月5日、timeleszの新メンバー・篠塚大輝がInstagramストーリーズを更新。3日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）出演に関するコメントが話題となっている。「発端は3日放送の『新宿DASH』企画。篠塚さんは同じtimeleszの松島聡さんから急きょ呼ばれ、ブドウ棚づくりの“助っ人”として登場。DASHシャツに着替え、真剣に作業する様子が放送されました」（芸能ジャーナリスト、以下同）ところが、これに一部の視聴者