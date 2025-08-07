昨シーズン限りでバイエルン・ミュンヘンを退団した元ドイツ代表MFトーマス・ミュラーは、アメリカのMLSに所属するバンクーバー・ホワイトキャップスで現役を続けることになった。6日（現地時間）、同選手がSNS『Instagram』の公式アカウント上で発表した。10歳で下部組織に入団して以来、バイエルン一筋でキャリアを過ごしてきたミュラーだったが、昨シーズン終盤に契約を延長しないことが発表され、バイエルン退団が決まった。そ