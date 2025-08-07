Google検索には2024年5月から、ユーザーの入力内容に応じてウェブ上の情報をまとめた「AIによる概要」が表示されています。こうしたAI機能がウェブサイトへのトラフィックを減少させているという批判の声に対し、Googleの検索責任者であるリズ・リード氏が反論を行っています。AI in Search: Driving more queries and higher quality clickshttps://blog.google/products/search/ai-search-driving-more-queries-higher-quality-c