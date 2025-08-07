ムーミンバレーパークに、1日限定でマリモクラフトの運営するグッズトラック「Chara★Van」が特別出店。3連ポーチやエコバッグ、メガネケースをはじめとする実用的なグッズが先行販売されます！ ムーミンバレーパーク「Chara★Van」出店  出店日：2025年8月9日(土)1日限定グッズ名・価格：・トレーディングクリアマルチケース（全6種）各880円(税込)・3連ポーチ1,870円(税込)・エコバッグ2,200円(税込)・トレー