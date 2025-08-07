ムーミンバレーパークに、1日限定でマリモクラフトの運営するグッズトラック「Chara★Van」が特別出店。

3連ポーチやエコバッグ、メガネケースをはじめとする実用的なグッズが先行販売されます！

ムーミンバレーパーク「Chara★Van」出店

出店日：2025年8月9日(土)1日限定

グッズ名・価格：

・トレーディングクリアマルチケース（全6種）各880円(税込)

・3連ポーチ 1,870円(税込)

・エコバッグ 2,200円(税込)

・トレーディング缶バッジ（全6種）単品 495円(税込)／BOX 2,970円(税込)

・メガネケース 1,650円(税込)

・マメ巾着（全2種）各605円(税込)

・ミニタオル 715円(税込)

場所：ムーミンバレーパーク内 「飛行おにのジップラインアドベンチャー」終着エリア付近

ムーミンバレーパークに、2025年8月9日の1日限定で、マリモクラフトが運営する移動販売車グッズトラック「Chara★Van」（キャラヴァン）が出店。

フィンランドのTAMMI社から出版された「ムーミン」の絵本のグッズを、どこよりも早く先行発売されます☆

グッズトラックのなかには、めずらしいアートを使った実用グッズが盛りだくさん。

ムーミンの物語の原作者トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日の「ムーミンの日」限定で、ジップラインアドベンチャーの終着エリアに登場します！

実用的な「ムーミン」の絵本のグッズを、どこよりも早く先行発売。

2025年8月9日限定でムーミンバレーパークに出店する、移動販売車グッズトラック「Chara★Van」のお知らせでした☆

©Moomin Characters TM

※商品はイメージのため、実際の商品とは異なる場合があります

※限定商品は在庫が無くなり次第終了

※購入後の交換、及び返品は、商品不良の場合を除き、お断りしております

