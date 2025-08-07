絵本のアートを使った実用グッズを先行販売！ムーミンバレーパーク「Chara★Van」出店
ムーミンバレーパークに、1日限定でマリモクラフトの運営するグッズトラック「Chara★Van」が特別出店。
3連ポーチやエコバッグ、メガネケースをはじめとする実用的なグッズが先行販売されます！
ムーミンバレーパーク「Chara★Van」出店
出店日：2025年8月9日(土)1日限定
グッズ名・価格：
・トレーディングクリアマルチケース（全6種）各880円(税込)
・3連ポーチ 1,870円(税込)
・エコバッグ 2,200円(税込)
・トレーディング缶バッジ（全6種）単品 495円(税込)／BOX 2,970円(税込)
・メガネケース 1,650円(税込)
・マメ巾着（全2種）各605円(税込)
・ミニタオル 715円(税込)
場所：ムーミンバレーパーク内 「飛行おにのジップラインアドベンチャー」終着エリア付近
ムーミンバレーパークに、2025年8月9日の1日限定で、マリモクラフトが運営する移動販売車グッズトラック「Chara★Van」（キャラヴァン）が出店。
フィンランドのTAMMI社から出版された「ムーミン」の絵本のグッズを、どこよりも早く先行発売されます☆
グッズトラックのなかには、めずらしいアートを使った実用グッズが盛りだくさん。
ムーミンの物語の原作者トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日の「ムーミンの日」限定で、ジップラインアドベンチャーの終着エリアに登場します！
実用的な「ムーミン」の絵本のグッズを、どこよりも早く先行発売。
2025年8月9日限定でムーミンバレーパークに出店する、移動販売車グッズトラック「Chara★Van」のお知らせでした☆
続きを見る
続きを見る
©Moomin Characters TM
※商品はイメージのため、実際の商品とは異なる場合があります
※限定商品は在庫が無くなり次第終了
※購入後の交換、及び返品は、商品不良の場合を除き、お断りしております
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 絵本のアートを使った実用グッズを先行販売！ムーミンバレーパーク「Chara★Van」出店 appeared first on Dtimes.