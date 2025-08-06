サンリオキャラとのコラボ動画に登場【MLB】ドジャース 12ー6 カージナルス（日本時間6日・ロサンゼルス）異色のコラボは「かわいい」と好評のようだ。5日（日本時間6日）に行われたドジャースとカージナルスの試合では、始球式にハローキティが登場。これに合わせてドジャースの公式X（旧ツイッター）には山本由伸投手がサンリオのキャラクターと一緒に踊るコラボ動画が公開され、話題を集めている。公開された動画では、まず