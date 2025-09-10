長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、日本初となる超絶景ライドアトラクション「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」が2025年9月12日よりグランドオープン！高精細な8K LEDと最新鋭のライドモーションが融合し、まるで本当に空を飛んでいるかのような没入体験ができる、まったく新しい“空の旅”を紹介します！ ハウステンボス「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」