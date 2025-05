トムとジェリーの人気キャラクター、ジェリーとタフィーのアクキー付きTシャツがAS KNOW AS plusから登場。ZOZOTOWN、AS KNOW AS plus店舗にて発売中だ。シックなカラーにかわいいプリントTシャツを紹介する。>>>アクリルキーホルダー付き トムとジェリーTシャツをチェック!(写真12点)『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェ