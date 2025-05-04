[5.4 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá](Gtech Community Stadium)¢¨22:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥±¥óDF 4 ¥»¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ÕDF 22 ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥ºDF 23 ¥­¡¼¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼DF 33 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥è¥ÇMF 6 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ëMF 7 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥ÇMF 18 ¥¤¥§¥Û¥ë¡¦¥ä¥ë¥â¥ê¥å¥¯MF 19 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥âMF 24 ¥ß¥Ã¥±¥ë¡¦¥À¥à¥¹¥´¡¼¥¢FW 11 ¥è¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥µ¹µ¤¨GK 12