B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯5·î2Æü¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ê¤ê¤­¤ê¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤­¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç"¥¹¥¯¡¼¥×ÂÎ¸³"¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯ ¥ß¥Ë¡×¤ò2¸Ä¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥×¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥ó6¸Ä¤ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3440±ß¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯ ¥ß¥Ë¡Ê2¸Ä¡Ë¹¥¤­¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÂçÍÆÎÌ¤Ç»ý¤Á