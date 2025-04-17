熊本県は、半導体関連工場の集積が進むセミコンテクノパーク周辺がすべて開発された場合、5年後には周辺の地下水の水位が約1メートル低下するというシミュレーション結果を公表しました。 16日に開かれた県の地下水保全推進本部会議で報告されました。シミュレーションはセミコンテクノパーク周辺の農地や森林がすべて開発された場合と、それに加えて立地する企業の取水量が2021年度と比較して12