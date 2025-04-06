回転寿司チェーン「くら寿司」にて、4月4日から開催中の「桜鯛といくら」フェア。筆者がプレスリリースを眺めていたところ、目を疑うようなメニューが視界に飛び込んできました。「び……ビルボナーラ……？」一見するとビールにしか見えないこの商品、あろうことかビールジョッキにカルボナーラを突っ込んでしまったという、正気とは思えないメニューです。しかし、ネタには飛び込みたくなるのが人の性（さが）。早速食べに行