母の寝室の扉を鼻先で開けては、中の様子を見てそのまま去っていくポンタ。 私が帰省中の間は私を探していたり、みんなの所在確認パトロールをしているみたいです。 そのつど中途半端に開いた扉を閉めるのが面倒なのと、室内に入らずに静かに踵を返すポンタのそっけない態度に母は少々モヤついているようです。笑