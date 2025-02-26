BTS BTS（防弾少年団）が日本で初めて行った単独ツアーの映像を最新リマスター版で、3月14日の午後７時からNHK BSで放送する。BTSが2013年の結成後、記念すべき日本メジャーデビューを果たした直後の時期に開催された初めての全国ツアー「1st JAPAN TOUR 2015“WAKE UP:OPEN YOUR EYES”」幕張メッセ公演を届ける。全国４都市６公演で、各会場を熱狂に包みこんだツアーから、2015年2月11日に開催された公演の映像