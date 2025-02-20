【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Almond Chocolate」では、推しへの熱い想いや恋心を表現！ ILLITの初となる日本オリジナル曲で、映画『顔だけじゃ好きになりません』（3月7日公開）主題歌の「Almond Chocolate」のレコーディングビハインド映像が公開された。 公開された映像には、メンバーそれぞれが自身の歌唱パートを何度も反復しながら、より良い歌にしようと努力する姿が盛り込まれている