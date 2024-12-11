文化放送の平日夜のエンタメワイド『レコメン！』では、本日12月11日（水）より「今日も、誰かが、丁寧に」のメッセージを発信しているオンラインデリバリーサービスの「Uber Eats」とコラボし、 Uber Eats の配達パートナーや、そのほかの仕事をしながら夢に向かって頑張る才能を応援するオーディション企画を実施する。 当企画「Uber Eats presents ナレーターオーディ