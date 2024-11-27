世界的強豪クラブであるリヴァプールでプレーする日本代表MF遠藤航。プレミアリーグ公式のYouTubeチャンネルに出演すると、様々な話題の一問一答に答えていた。リヴァプールのホームユニフォームかアウェイユニフォームのどちらがいいかという問いには「ホームキット」と回答。「岡崎か中田か？」という問いには「Oh…difficult」と困り顔になりつつ、「Nakata」と答えていた。ともにかつてプレミアリーグでプレーした岡崎慎司と中