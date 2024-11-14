【「LABOX」クラウドファンディング】 実施期間：11月14日～12月22日 発送予定日：2025年6月頃 価格： 27,583円～（組み立てキット同梱） イーケイジャパンは、格闘ゲーム向けの自作コントローラーキット「LABOX」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて本日11月14日に開始する。期間は12月22日