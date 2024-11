【「LABOX」クラウドファンディング】実施期間:11月14日~12月22日発送予定日:2025年6月頃価格: 27,583円~(組み立てキット同梱)

イーケイジャパンは、格闘ゲーム向けの自作コントローラーキット「LABOX」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて本日11月14日に開始する。期間は12月22日までで、発送は2025年6月頃を予定。プロジェクトには3,000円より参加可能で、組み立てキット同梱のリターンは27,583円より。

「LABOX」は、理想のアーケードコントローラーを自分で制作できるキットとして販売が予定されている製品。初心者に優しい商品を目指しつつ、高いカスタマイズ性を誇るキットになっている。具体的にはボタンの変更・配置、ケーブルの変更、LEDによるライティングやレバーの追加、天板のデザイン変更、さらにはアナログスティックの追加も可能としている。

一般の販売予定価格は32,450円を予定しているが、本プロジェクトでは15%オフで購入できるプランなどが用意。このほか、パーツが付属するプランや、組み立て代行オプションなどが存在する。さらに、限定10台のみ玄人向けとしてボタンと目隠しキャップが付属せず価格を抑えたものもある。

プロジェクトの目標金額は300万円でAll-or-nothing方式となり、目標金額が集まらなかった場合には中止となる。

□「CAMPFIRE」の「LABOX」プロジェクトページ

モック写真

(C) EK JAPAN CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.