【ホロライブキャンペーン】 実施期間：11月7日7時～11月20日（ただし、景品がなくなり次第終了） セブン-イレブン・ジャパンは、「ホロライブキャンペーン」を11月7日7時から11月20日まで実施する。ただし、景品がなくなり次第終了する。 本キャンペーンでは、対象の栄養ドリンクを一度に2本（組み合わせ自由）購入すると、カバーのVTuberグル&